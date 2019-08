Carmen Villalobos de Sin Senos Sí Hay Paraíso presentó su sensual vestido de novia

Carmen Villalobos, la actriz de Sin Senos Sí Hay Paraíso ha deslumbrado. Pues la actriz está por casarse y mostró su sensual vestido de novia con transparencias.

La colombiana lució más sensual que nunca. Pues llevará al altar un vestido que destaca toda su belleza.

Su boda se realizará en octubre de este año y ya todos están a la expectativa. Y al parecer, la actriz no pudo aguantar las ganas de presumir su bello vestido antes del compromiso.

De este modo, dio un exclusiva a Telemundo donde pudo enseñar lo que llevará puesta el día más especial de su vida.

En las imágenes se puede ver que su blanco vestido de novia será bombacho. Además, será largo y con algunos detalles con transparencias.

La famosa se ha mostrado muy entusiasmada con su boda. Además, sus seguidores no se quedan atrás, y no olvidan el momento en el que su novio le pidió matrimonio.

La escena fue captada debido a que la petición de mano fue durante un reality. Ahí, Sebastián Caicedo, tuvo unos minutos para llamar a Carmen y pedirle matrimonio.

“Princesita, te extraño demasiado. Tú eres mi motor, eres mi gasolina para estar acá”

Cuando ella escuchó la petición de mano, su emoción fue evidente y le dijo inmediatamente: sí.

Sí me quiero casar contigo, no puedo creer que me lo hayas dicho”.