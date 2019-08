Mhoni Vidente predice la muerte de Joaquín 'El Chapo' Guzmán

Hace poco, la abogada de 'El Chapo' dio a conocer que la salud de Guzmán esta deteriorándose "cada día es más apagado". En entrevista con Telemundo, Mariel Colón, aseguró que el exlíder del Cártel de Sinaloa está al borde de un colapso nervioso.

Los alimentos que puede consumir en prisión “El Chapo” Joaquín Guzmán es un exnarcotraficante y criminal mexicano, líder del Cártel de Sinaloa hasta su extradición a Estados Unidos en 2017.

Mhoni Vidente había dicho que “El Chapo” está próximo a fallecer debido a la condena de cadena perpetua que le causará depresión.

En esta imagen, tomada el 19 de enero de 2017

"Una situación muy complicada. Está en una depresión. Viene falleciendo de un paro cardíaco"

También dijo que en esta vida no hay casualidades, "todo tiene un por qué y yo creo que este año, “El Chapo” muere probablemente de un paro cardíaco y que después va a ser muy lamentable situación por todo lo que hizo".

Imagen proporcionada por la DEA

La defensa de Guzmán mencionó que está perdiendo la vista y que otra de las cosas que lo tienen mal es que no puede comunicarse con nadie porque no no habla inglés.

El 17 de julio de 2019, Joaquín “El Chapo” Guzmán fue condenado a cadena perpetua por narcotráfico en Estados Unidos. El capo de 62 años, que era protegido en México por un ejército de sicarios y una compleja red de corrupción, fue extraditado a Estados Unidos para su juicio luego de fugarse dos veces de cárceles mexicanas.