La hermana de Karol g vuelve a encender las redes por foto en bikini de su retaguardia

Karol G es una de las mujeres más influyente del género urbano de los últimos tiempos. Pero no solo ha llamado la atención ella, sino también su hermana. Ella ha generado un fuerte impacto en las redes por sus sensuales fotos.

A través de Instagram, la hermana de Karol G ha dado mucho de que hablar. No es la primera vez que ella causó revuelo por sus sensuales curvas. Ahora ha generado gran impacto por sus últimas fotos.

Verónica Geralgo es su nombre. Ella ha demostrado que su belleza es muy cotizada. Pues la última publicación ha generado miles de reacciones.

Se trata de una imagen donde ella aparece en terno de baño y de espaldas. Esto permite que se vea su retaguardia de una forma muy sensual.





El traje de baño es de color negro y lo está usando en el mar. Junto a su imagen compartió un mensaje:

Hay veces hay que dejar soltar y ser libres, no necesariamente al que te hace daño, si no por que simplemente no son. No te aferres a nada, ni a nadie, cuando las cosas no fluyen es por que no son, así de simple. Cuando pides con Fe mandan señales así de simple.

Además, antes de esa publicación ella compartió otra imagen en terno de baño donde ve el mar de fondo mientras ella está de perfil.

