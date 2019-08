La 'Peliteñida' de 'Betty La Fea' posó y causó impacto por su sensualidad ¡Mejor que hace 20 años!

Lorna Cepeda es la actriz que interpretó a la peliteñida de Betty La Fea. Fue hace 20 años que ella dio vida al personaje y aún así sigue dando mucho de qué hablar.

Cuando la telenovela salió, la actriz robó miles de suspiros de los fanáticos. Su espectacular cuerpo, su rostro, su cintura, sus caderas y sus piernas que sobresaltaban aún más con las minifaldas dejaba a más de uno con la boca abierta.

Y a pesar de que pasó tanto tiempo, aún sigue siendo muy cotizada. Ahora la famosa vuelve a dar de qué hablar por una foto en Instagram.

Se trata de una imagen en la que Lorna, al mejor estilo de la 'Peliteñida'. La foto causó controversia al volver a mostrar sus piernas con una corta falda.

A continuación la imagen que ha despertado toda clase de comentarios:

Además, la famosa también compartió un mensaje:

Mismo vestidito con tres zapatos distintos. Les cuento que cuando algo me gusta le doy una paleraaaa tenaz, repito y repito. YO sí me pongo lo mismo, hasta que el pobre vestido, pantalón, chaqueta, o lo que sea me grite: 'NO MÁS, me tienes aburrida, déjame descansar'. No sé si sea la única, pero ajá, así pasa conmigo".