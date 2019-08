“La Mala Noche”, película ecuatoriana, triunfa previo a su estreno

View this post on Instagram

¿Adivinen quién se llevó el premio a ¡¡¡¡MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL!!!!🇪🇨 en la edición 25 del @nylatinofilmfestival de @hbo ? Pues @lamalanochefilm, película ecuatoriano mexicana que con este cosecha su tercer premio internacional. Gracias a todos los que hicieron posible esta película, gracias de corazón. Los espero en la premier en Guayaquil 19 de agosto 20:00 @cinemarkec Village Plaza, Quito 21 de agosto 20:00 Cinemark Paseo San Francisco. ¡Tickets a la venta! ALEGRÍA TOTAL DE HABER DIRIGIDO ESTA PELÍCULA. 💰💉 ESTRENO AGOSTO 23 en @cinemarkec @multicines.ec , @supercines , @ochoymedioec , @starcines , @Megacines, @CinemaslojaIn !!!! #LaMalaNoche, #Premio, #HBO, #Estreno, #Latinos, #NoMasTrata, #Ecuador, #GabrielaCalvache #Ambato #guayaquil #Cuenca #Quito #Ibarra #Otavalo