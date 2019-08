Fotografían a Scarlett Johansson recibiendo una 'ardiente' caricia de su pareja

Como habíamos contado en otras entregas, la actriz de Avengers: Endgame, Scarlett Johansson, quien da vida a Black Widow, se tomó unas merecidas vacaciones en la playa de los millonarios The Hamptons junto a su novio Colin Just. Cuando estaban en la orilla del mar, la actriz fue fotografiada recibiendo una caricia subida de tono de su pareja.

Scarlett Johansson actualmente es una de las figuras más seguidas por los paparazzis, ya que quieren registrar sus momentos más romántico con su actual pareja, el comediante Colin Just, con quien tiene planes de matrimonio.

La pareja fue captada a inicios de agosto en la playa The Hamptons, destino ubicado en New York, Estados Unidos. Las cámaras de los paparazzis captaron a la actriz con un terno de baño enterizo que mostraba su espalda llena de tatuajes. Además combinó su look con una gorra y gafas oscuras.

En ese momento aparece junto a su novio Colin Just donde aparentemente se los ve manteniendo una conversación, pero segundos después su pareja no tuvo problemas en realizar una caricia subida de tono al 'derrier' de Scarlett Johansson.









La famosa 'Black Widow' tiene un tatuaje en la espalda de rosas, el cual inicia desde el hombro y termina casi a la altura del derrier. El tamaño que tiene el diseño en su cuerpo ha despertado la curiosidad de sus fans, quienes finalmente han encontrado una respuesta a su curiosidad.

Johansson de 34 años también fue criticada por estas fotos ya que dejó al descubierto su cuerpo donde se pueden evidenciar ciertas imperfecciones. La actriz fue criticada por algunos seguidores donde dijeron que la actriz de Marvel 'subió un poco de peso'.

Incluso, también se logra ver a Colin Jost posando su mano en la zona baja del cuerpo de Scarlett Johansson para darle una suave caricia mientras caminan en ropa de baño.

