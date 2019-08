Avengers Endgame: Los hermanos Russo confirman el futuro de Wolverine en Marvel

Si bien los derechos de los X-Men aún no eran parte de Marvel Studios cuando Avengers: Infinity War y Endgame fueron producidas, eso no significa que los hermanos Russo, directores de la cinta, no tuvieran ideas sobre cómo podrían ser las cosas si los mutantes más famosos de Marvel estuvieran dentro de la historia.

Los hermanos Joe y Anthony Russo jugaron con IGN US en el show Up At Noon y ahí se les pidió que escogieran quiénes de varios grupos de ficción y de la vida real, serían eliminados por el chasquido de Thanos y respecto a los X-Men tomaron una trágica, pero razonable decisión.

Avengers Endgame: El único Vengador que puede vencer a Thanos sin ayuda Kevin Feige, CEO de Marvel, reveló quién es el único Vengador que es capaz de derrotar a Thanos sin ayuda.

Después de considerar a quién eliminar de un grupo formado por Gambito, Jean Grey, Storm, Wolverine, Cíclope y Rogue, el director Joe Russo tomó un plumón y tachó a todos los mutantes… excepto a Wolverine.

¿Por qué? Esta es su respuesta:

"Me encantaría ver a un Wolverine ferozmente motivado ir en contra de Thanos", mencionó Joe acerca de su decisión tan extrema. Para cualquiera que quiera señalarlo por no eliminar a la mitad de los X-Men, el director argumentó que no siempre el chasquido borró exactamente a la mitad de un grupo, por ejemplo, en el caso de la familia de Hawkeye, sólo sobrevivió él de cinco integrantes.

Aunque sabe que ver al resto de los X-Men convertirse en cenizas sería algo muy duro y molesto de ver, Joe explicó: "No es nuestro trabajo darle a la gente lo que ellos quieren, sino darles lo que necesitan". Y en este punto, ser testigos de cómo un Wolverine —emocionalmente destruido y con sus garras de Adamantium— va con toda su fuerza contra Thanos, es algo que necesitamos ver.

Los hermanos Russo también escogieron a los sobrevivientes de varios grupos, tanto de ficción como de la vida real, entre los que se encuentran las Tortugas Ninja, la banda de Scooby Doo, los personajes de Friends, o los Backstreet Boys