Termina la filmación y uno de los actores se despide de La Casa de Papel

La filmación de "La Casa de Papel 4" ha finalizado. Así que se vienen ocho nuevos episodios en Netflix entre 2019 y 2020. Pero no toda la información es una buena noticia para algunos fanáticos.

Además del hecho de que la serie de Alex Pina todavía no tiene una fecha de lanzamiento establecida para la cuarta fecha, su continuación sigue siendo un misterio que no se ha definido para los fanáticos. Sin embargo, un actor ha decidido despedirse de su personaje y no debería aparecer en la serie si tiene más de cuatro temporadas.

¡Estamos hablando de Pedro Alonso, que dio vida al controvertido y tardío Berlín!

En Instagram, el hombre de 48 años escribió “Adiós, adiós, Berlín. Crazy Heart ”, recibiendo mensajes inspiradores y gracias de muchos fanáticos.





Álvaro Morte también usó la misma red social para conmemorar el final de las grabaciones: “Último día rodando # parte 4 de La Casa de Papel. Brindis para todos. Para su equipo (el mejor @vancouvermedia_ y para ustedes que nos observan en todo el planeta. Gracias a todos. ¡Viva! #Elprofesor ", escribió.

Después de la publicación, el actor lanzó una foto de sí mismo disfrutando de sus "vacaciones de dos días" en la piscina, ya que pronto se dedicará a un nuevo proyecto.

