Natti Natasha vuelve a impactar con sensual foto y su escote de camiseta blanca

Natti Natasha es una de las cantantes más exitosas de los últimos años en el género urbano. Por lo tanto, sus canciones al igual que sus redes sociales, no dejan de generar impacto entre sus seguidores.

Recientemente ella ha publicado una fotografía en sus redes sociales. Esta ha generado miles de reacciones debido a sensualidad y belleza.

La fotografía fue publicada en su cuenta oficial de Instagram. Ahí ella aparece luciendo espectacular y con un escote que deja ver sus curvas.

Se trata de una imagen donde su rostro luce espectacular. Lleva un maquillaje en tonalidades tierra (café). Además, su cabello luce liso. Pero eso no es todo, ella deja ver figura y en una pose sensual lleva su mano a la boca.

Mira aquí la foto

Junto a la imagen compartió un mensaje retador.

Entonces aquí me tienes de frente, ¿que me querías decir?". Ahí la pregunta sería si es que esa publicación en realidad se trata de una indirecta para alguien en particular.