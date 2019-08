Avengers y X-Men se enfrentarían en esta fase de Marvel

La compra de Disney a Fox es un hecho, pero los planes que tiene el MCU son más ambiciosos de los que nosotros pensábamos. Para ser más exactos, personajes como Deadpool, X-Men y los 4 fantásticos ingresaran a estos planes.

Los Vengadores entraron en pausa durante la fase 4 y 5, pero la película que llegaría en más de cuatro años tendrían un plan mayor que lo era la guerra del infinito.

Avengers Endgame: El único Vengador que puede vencer a Thanos sin ayuda Kevin Feige, CEO de Marvel, reveló quién es el único Vengador que es capaz de derrotar a Thanos sin ayuda.

Según declaraciones de Kevin Feige, estos personajes tendrían una nueva pelea que podría superar a la ofrecida en Avengers Endgame. Fuentes cercanas a We Got This Covered, la película Avengers vs X-Men se realizaría en la Fase 6.

Para que todo esto se llegue a cumplir primero aparecerán los 4 fantásticos, luego los hombres X y seguido del nuevo grupo de los vengadores ¿Cuáles son los nuevos vengadores?

Black Panther, Spider-Man, Blade, Shang-Chi, Scarlett Witch, Mighty Thor, Captain Marvel y otros nuevos personajes se irán incluyendo en los posteriores años.

Charles Murphy ha revelado que esta película llegaría en 2024, al parecer el plan del Universo Cinematográfico de Marvel se extenderá una década más, y eso representa mejores planes para los seguidores de estos superhéroes.

