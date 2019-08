¿Le creció la frente a Natti Natasha?

Natti Natasha es una dominica de 32 años, la cual empezó a enfocarse en la música a corta edad. Sus primeras presentaciones las realizó en la iglesia, a la cual asistía de niña.

Motivados por sus habilidades musicales, sus padres, deciden inscribirla en la Escuela de Bellas Artes de Santiago a los 8 años de edad. A la edad de 14 años, Natalia comienza a componer y a grabar sus propias canciones, realizando diferentes presentaciones musicales que se efectuaban en su natal Santiago.

Actualmente, NattiNa, es una de las mujeres más bellas y exitosas dentro del género urbano. Ella ha mantenido su esencia en físico y puesta en escena. Su larga cabellera negra y ropa llamativa ha logrado cautiva a sus fanáticos, sin dejar de lado su extraordinaria figura.

Natti Natasha / Instagram

Una reciente historia publicada en su cuenta de Instagram, que posee más de 16 millones de seguidores, mostró un detalle que no le favoreció a la cantante. En el corto video se aprecia como Natti Natasha lleva una larga cola de caballo como peinado pero su frente se ve más amplia.

En pasadas fotografía, la interprete de Sin Pijama, ha usado este look e incluso a dejado unos pequeños cabellos en su frente, los cuales han provocado memes.

En la fotografía se aprecia como una ese (s) se dibuja en su frente y con ellos los internautas no perdonaron el look de la cantante. Debido a las criticas, que no solo se han enfocado en este sector del cuerpo de la cantante, si no en sus posibles operaciones, ella no ha emitido respuesta alguna.

En sus presentaciones e historias subidas con sus amigos cantantes, como Daddy Yankee, Sebastián Yatra y otros, se aprecia como disfruta de sus lujos sin preocupación alguna por su físico o problemas con el.

