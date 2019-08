Los creadores de Game of Thrones firman un contrato de Netflix

Los creadores de Game of Thrones, David Benioff y D.B. Weiss firmaron un acuerdo para desarrollar series y películas para Netflix. Así lo dijo el miércoles 7 el gigante del streaming.

El anuncio se hizo en una cuenta oficial de Twitter de Netflix.

Todavía no hay detalles sobre las producciones que D&D, como se les conoce, funcionarán.

David Benioff and D.B. Weiss have signed an overall deal to develop new films and series for Netflix pic.twitter.com/57gLQOSTLE

— See What's Next (@seewhatsnext) August 7, 2019