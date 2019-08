Las series que Netflix está por cancelar y las novedades de agosto

Netflix no ha dejado de satisfacer a sus clientes con nuevas producciones. Los contenidos se pueden ver constantemente, sin embargo, otros programas o series en cambio serán canceladas.

La plataforma digital definitivamente es una de las más populares. Y esto no es de gana, su puesto lo ha logrado gracias a la variedad de contenido novedoso que ofrece. Tanto es así que incluso sus series se suelen volver tendencia por la cantidad de fanáticos que las ven. Sin embargo, así como hay buen material nuevo, también necesitan eliminar los que ya van pasando de moda.

Sea cual sea el motivo por el cual la plataforma cancela algunos programas, es importante tomar en cuenta de cuáles se trata para que los veamos antes de que sean eliminados.

Algunas seguramente te sonarán conocidas, quizá incluso seas fan. En el caso de otras, quizá no hayas escuchado jamás de ellas hasta este momento. Aquí la lista.

One Day at a Time

Travelers

Tuca & Bertie

Designated Survivor

Chambers

Jessica Jones

The Punisher

Friends from College

Fuller House

Anteriormente la plataforma también ya ha borrado otro contenido. Tal es el caso de 'Cómo conocí a tu madre'.

Y bueno, aquí las malas noticias. Aunque no todo está perdido: la plataforma está trabajando en material nuevo para suplir los espacios que dejan en nuestros corazones las series que se despiden de la plataforma.

Novedades de agosto