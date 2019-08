Valentina Sampaio, la primera modelo trans que contrató Victoria's Secret

La modelo trans Valentina Sampaio reveló en su cuenta de Instagram, que el gigante de la industria lencera, Victoria's Secret la habría contratado y así abriéndose al mundo transgénero. Durante mucho tiempo la firma fue acusada de falta de inclusión y diversidad en sus campañas publicitarias.

Valentina Sampaio, es una modelo brasileña y nació un pueblo llamado Aquiraz. Teníaocho años cuando un psicólogo la identificó como transgénero, pero no fue hasta los doce años que comenzó a llamarse a sí misma Valentina.

A los 16 años hizo su primera incursión en la moda en una universidad especializada en la materia, y allí fue descubierta por un maquillador que la inscribió en una agencia de modelos de San Pablo.







En el 2016 apareció en la pasarela de la semana de la moda de San Pablo, y en ese mismo año, rotagonizó un cortometraje sobre su historia, que se estrenó en el Día Internacional de la Mujer, pero no fue hasta la primavera de 2017 que se hizo conocida a nivel mundial después de convertirse en la primera modelo transgénero en aparecer en la portada de Vogue Paris.

"La industria de la moda es un instrumento para levantar banderas que promueven la diversidad, donde las cosas son más fluidas y la belleza evoluciona. La moda es un mundo más libre", dijo Sampaio en una entrevista con Buzzfeed News.

Si bien el gigante de la industria lencera, Victorias'Secret aún no lo ha confirmado públicamente, la noticia fue ampliamente aplaudida en línea. En la foto que compartió, otras reconocidas modelos de la marca como Lais Ribeiro y Lily Aldridge le dieron la bienvenida.

"¡El primer transgénero en posar para VS! ¡Esto me hace tan feliz!" tuiteó la modelo de Victoria's Secret, Lais Ribeiro. Por su parte, la estrella de Orange Is The New Black, Laverne Cox, comentó en Instagram: "¡Wow finalmente!". Sampaio sería la primera modelo abiertamente transgénero en trabajar con Victoria's Secret y es una señal de que la firma finalmente escucha a sus clientes.

desfile de Victoria’s Secret / EFE

