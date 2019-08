Así lucía Rosalía antes de operarse la nariz

Rosalía a parte de su éxito tiene una particularidad belleza. A sus 25 años ya ha alcanzado su éxito y fama mundial con su canción "Con Altura". Ante tanta fama, sus seguidores han buscado sus fotos pasadas y han encontrado unas imágenes antes de operarse la nariz.

La cantante catalana tiene actualmente 4.2 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, pero todos los días sube una media de 7.100 seguidores. Pero esto de disparó ya que hace un año casi nadie la conocía.

El año pasado solo era conocida por un 5% de la población. Ahora, entre los jóvenes menores de 30 años ha llegado al 95% cuando antes solo la conocían un 19%.

Su último éxito cantado en catalán "Fucking money man" cuenta con más de 15 millones de reproducciones. Su malamente consiguió 96 millones de reproducciones.

Rosalía se dio a conocer por la canción "Tu sí que vales", en el programa de Telecinco presentado por Christian Gálvez donde se buscaba al mejor talento de la televisión.

En aquel momento Ángel Llàcer y Noemí Galera no le tendieron la mano, pero no se esperaban que se convertiría en un auténtico fenómeno. Le faltaba encontrar su estilo.

Son muchos los vídeos que hay de ella de su pasado y muchos detractores analizan su físico. ¿Podría haberse operado Rosalía? Muchos creen que sí. Sobre todo se fijan en su nariz. Mucho más regordeta antes que ahora. Ella nunca ha confirmado haber pasado por quirófano.

Rosalía será una de las estrellas del calendario Pirelli 2020. La cantante será la tercera española en aparecer en el famoso almanaque y compartirá protagonismo con otras estrellas como Emma Watson. La marca de neumáticos italiana ha contado con la cantante española para que protagonice uno de los meses de su famoso almanaque del 2020 y va a aparecer junto a otras estrellas como Emma Watson, Kristen Stewart, Claire Foy o Mia Goth.

The time has come to discover the faces and voices of love. “Looking for Juliet” #pirellicalendar https://t.co/kw2bax1frG pic.twitter.com/d2BOuz0NQi

— Pirelli (@Pirelli) August 3, 2019