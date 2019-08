Anuel AA confiesa la razón por la que está con Karol G

View this post on Instagram

Jajajaja El que hizo este video no vale na!!!!!!!!! @karolg 😂😂😂😂 ESA NO ES LA CABRONA ÚNICA RAZÓN 😂😂😂😂 es una de ellas pero no la única Jajajaja ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Te amo luz de mis ojos!!!!!!!! 😍😍😍🤩🤩🤩🤩🤩 #China 👹🤴🏻🌈👸🏼🧸 LINK EN MI BIO