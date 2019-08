Esta es la emotiva carta que el hijo de Catherine Velastegui le envió para su recuperación

View this post on Instagram

Motivación a la vena ♡ Queridos amigos, quise pasar a saludarlos antes pero tuve una complicación y tuve que ser intervenida nuevamente. Han sido días difíciles para toda la familia, aún estoy un poco adolorida pero hoy 01 de Agosto ya dejé la sala de cuidados intensivos y con extrema gratitud a Dios y a ustedes x sus oraciones ya me encuentro recuperándome. Espero pronto poder estar en casa y retomar mis actividades de a poco🙌🏻 Lo bueno es que Dante se está portando bien, me quedo tranquila 😳😊🥰😂