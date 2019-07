Selena Gomez responde ante "burla" de Becky G en la canción 'Taki Taki'

Después de la polémica que se ocasionó por un desafío que hizo la cantante urbana, Becky G, al descifrar la canción de Cardi B, Ozuna y Selena Gomez, Taki Taki, la estrella de Disney se pronunció y dio su versión de los hechos. ¿Realmente hay problemas entre Sel y Becky?

De acuerdo con la información del portal HollywoodLife, Selena dijo que todo se salió de control y que ella no entiende por qué se hizo todo este 'alboroto' sobre su canción "Taki Taki" y aseguró que no tiene ni tendrá problemas con Becky G.

"Todo fue un malentendido" dijo Selena al portal y con esto cerrando esta polémica que se ocasionó por la letra de la canción.

Becky G reacciona ante supuesto acuso de menospreciar a Selena Gomez La estadounidense fue parte de un reto donde tenía que adivinar las canciones de varios artistas y cuando le tocó una canción de Selena, la cantante dijo un comentario que no gustó a sus fans

Selena Gomez y Becky G trabajaron juntas hace unos años para hacer el doblaje de la película "Hotel Transylvania". Una fuente anónima y cercana a la exnovia de Justin Bieber dijo al medio de noticias que incluso son muy amigas y que ambas se admiran y respetan entre sí.



Publicidad



Gomez agradeció a sus fans de que la hayan defendido, pero un testigo aseguró que no había razón para atacar a Becky G, ya que según él, los fans de Selena actuaron de manera precipitada, pues en la misma entrevista, Becky G dijo que le encantaría trabajar con ella en el futuro.

Becky G participó hace unos días en un reto que consistía en identificar y cantar varias canciones, pero cuando le tocó ver el video de 'Taki Taki', la cantante hizo un comentario que no gustó para nada a las fans de Selena Gomez.

"Oh, la conozco. Nunca la olvido porque cuando la escuché, me confundí un poco porque dice, 'Ven a la fiesta, ten una fiesta, apaga las velas y toma una siesta', pero yo no quiero hacer una siesta en medio de la fiesta", hizo una broma Becky G durante el divertido challenge de la revista Seventeen, refiriéndose al tema que Selena grabó junto con Cardi B, Ozuna y DJ Snake.

"O sea, quiero estar de fiesta. No tomaría una siesta, ¿me entiendes? Pero claro que me gusta", añadió la reguetonera durante la prueba que la puso a entonar canciones de Bad Bunny, Shakira y más.

Mira el video:

Te puede interesar:

¿Le gustan las mujeres? El comentario de Becky G que encendió los comentario El video de la cantante de reguetón que circula en redes.