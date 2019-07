Avengers Endgame: Arrodíllense a la escena nunca vista de la película

El mayor spoiler del mundo de Marvel Studios ha sido revelado y sin duda no terminan de regalarnos momentos conmovedores de esta franquicia. El canal de Televisión USA Today tuvo acceso a una escena borrada de la película Avengers Endgame y que no había sido revelada, hasta ahora.

Dos minutos son lo que se revelan y a pesar de no existir ningún diálogo, se convierte en un tributo que la verdad era necesaria para que este dentro de la película más taquillera de la historia.

La muerte de Iron Man provocó que los fanáticos derramen varias lágrimas, pero nunca vimos que sucedía tras las lágrimas y la frase de Pepper Pots. Ahora lo sabrás, los vengadores admiran y veneran al hombre de acero y todo los que se encuentran en el campo de batalla se arrodillan, en señal de respeto.

En la película final, se van a corte y aparecemos en el funeral. Este es sin duda un momento emocionante para los acérrimos fanáticos de Marvel y que pueden ver más sobre una película que se convirtió en clásico instantáneo.

El Blu-Ray sale a la venta el 13 de agosto (30 de julio en digital) y de seguro ya varios lo tienen reservado a través de la preventa.

El pasado 20 de julio durante la Comic-Con en San Diego, Estados Unidos, se presentó la cuarta fase del MCU. Títulos como Thor 4, Dr. Strange 2 y The Eternals nos evocan a rememorar viejas glorias en las historietas. Personajes con poderes más allá del titán loco, Thanos harán su aparición.

We have an EXCLUSIVE @Avengers deleted scene from #Endgame that gives fans a heroic must-see moment → https://t.co/Y0tiB90wX7 pic.twitter.com/QZDxovUCT2

— USA TODAY Life (@usatodaylife) July 26, 2019