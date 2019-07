Sonia Luna se pronuncia después de no ganar el Miss Ecuador

View this post on Instagram

Buenas tardes Ecuador ❤️. Esta última y decisiva semana me dediqué a vivirla cada instante al máximo, pues era la última del gran sueño de hace un poco más de 2 años. Y bueno, ayer finalmente fue. Me encontré en ese anhelado escenario junto a mis 20 compañeras que también puedo llamar amigas, a mi familia y allegados frente a mí con la misma ilusión que yo, y a cada persona que creyó desinteresadamente en mí y me dio una mano o consejo. Cosas que atesoro y fueron invaluables y llenas de motivación para cada sacrificio y esfuerzo que tuve que hacer por alcanzar el objetivo. Lo dije una vez y repito ahora; yo no creía ni creo ser perfecta, me tomó dos años junto con muchísima meditación tomar la decisión de hacer realidad este sueño porque quería ofrecer lo mejor de mí, pues considero que representar a una nación en un evento con proyección internacional es algo serio y nunca me lo tomé a la ligera. Y aún siendo así, lo que yo más quería era la mañana siguiente despertar satisfecha y sin arrepentimiento por un “lo pude hacer mejor”, y así me siento, me regocijo por saber que todo; lo mucho o lo poco que pude aprender en estos meses se vio reflejado de principio a fin anoche. Pienso que cada persona toma una decisión con la mejor de las intenciones, con muchos deseos y esperanza, y yo no soy la excepción. Ayer realicé mi sueño, participé en el certamen que vi varias veces por televisión de muy chiquita y lo más importante de todo; pude disfrutarlo infinitamente. Gracias. Fotos por: @adjfotografia