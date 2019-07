Así se preparan Selena Gomez y Miley Cyrus para la expedición del Área 51

El ataque de memes continúan en redes sociales sobre el Área 51 después de que se hiciera viral un evento en Facebook donde miles de internautas se preparaban para realizar una expedición con el fin de encontrar extraterrestres. Ante eso las cantantes, Selena Gomez y Miley Cyrus se han preparado para este encuentro con los 'aliens' si es que sucede.

A través de su cuenta de Twitter, la actriz y cantante Miley Cyrus compartió una foto donde se la ve junto a Selena Gomez, mientras ambas lucen unos disfraces de extraterrestres.

Cyrus agregó en la descripción que ya están camino al Área 51. Esta imagen tiene su origen en un capítulo de 'Hannah Montana', donde ambas celebs salen disfrazadas de algo fuera de este mundo. Los fans de las cantantes no tardaron en reaccionar a la publicación de Miley y muchos vieron esto como la oportunidad perfecta para pedirles una colaboración.

Me & @selenagomez on our way to Area 51 👽 pic.twitter.com/P5ui7X5keU — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) July 16, 2019

Miley siguió recordando sus experiencias con los extraterrestres con un par de fotos más donde aparece junto a uno de ellos mientras está vestida de taco y también la podemos ver besando a otro.

That one time @ Area 51 pic.twitter.com/ywxzbDC1BT — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) July 16, 2019

I’m a bad influence even to the aliens #Area51 pic.twitter.com/ipltR95xQr — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) July 16, 2019

Recientemente, Miley reveló las razones por las que dejó se interpretar a Hanna Montana que tuvo una duración de cuatro temporadas, también hubo la película y algunos crossovers con series de la casa como 'Zack y Cody' o 'Raven'.

Pese a que tuvo el éxito esperado, la serie llegó a su fin en 2011 después de cinco años cuando Miley Cyrus decidió que no seguiría interpretando el personaje que le dio la fama y en una entrevista para Elle, dijo la razón.

"En una ocasión, cuando tenía 18 años, sí que quise dejar de ser Hannah porque me sentía ridícula. En cuanto mantuve relaciones sexuales por primera vez, tuve la sensación de que no podía volver a ponerme esa peluca rubia. Era extraño. Era como si me hubiera vuelto mayor de repente", indicó Cyrus quien estará en la portada de la revista para su edición de agosto.

