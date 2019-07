Revista afirma que Lady Gaga y Bradley Cooper ya viven en New York

La revista In Touch mencionó que según una fuente cercana a Lady Gaga, la cantante ya estaría viviendo en New York con Bradley Cooper en un departamento que el actor tiene.

Una empleada del hogar confirmó lo que era un 'secreto a voces'. La pareja habría dado un paso más en su relación y han iniciado una vida juntos. La revista asegura que Gaga ocupa ya el guardarropa que un día perteneció a Irina Shayk.

"Le ha dado su toque personal al apartamento, en West Village, y planea hacer alguna reforma", señaló la publicación, de acuerdo a declaraciones de su informante.

Según In Touch, Lady Gaga se mudó a la residencia del actor porque ya "no tienen que disimular nada". De acuerdo al citado medio, la cantante se mudó poco después de que se oficializara la ruptura del actor con Shayk, el mes pasado. "No hay duda de que están enamorados. Mudarse juntos fue el siguiente paso lógico", añadió la fuente.

Los rumores aseguran que Gaga y Cooper mantienen una relación hace ya más de un año.

De acuerdo a la revista, ambos son conscientes de la atención mediática que suscitan pero todavía no planean hacerlo oficial ya que "no quieren una atención extra".

La misma revista aseguró hace unas semanas que la pareja estaría esperando su primer hijo en común y que no se estarían planteando, por el momento, pasar por el altar.

Con una foto en la que Cooper aparece tomando a Gaga de atrás y con sus manos apoyadas en el vientre de ella, la publicación asegura que la diva está esperando un bebé.

De momento son sólo rumores ya que ni la cantante ni el nominado al Oscar han confirmado ni desmentido la noticia de su relación sentimental.

Mientras tanto, Irina Shayk se encuentra centrada en el trabajo, y en tratar de llegar a un acuerdo con el actor por la custodia compartida de su hija Lea De Seine, de dos años.

