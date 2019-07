El infuencer Ray Díaz, es arrestado tras difundirse vídeo de presunto abuso a una menor

Ray Díaz, influencer americano, fue arrestado por supuesta agresión a Angélica Salek, una menor con la que llevaba una relación de noviazgo, desde algún tiempo. En el vídeo se puede escuchar los gritos del actor a su novia, con insultos y groserías.

El vídeo estuvo en el perfil de Angélica, la víctima, por algunos minutos, y después fue eliminado de esa cuenta. La agresión no habría sido sólo verbal sino también física y sexual, por lo que los agentes de policía de California, Estados Unidos, pusieron bajo arresto al influencer.

Los agentes han informado que este suceso, se pudo evidenciar en varias publicaciones compartidas en redes sociales, pruebas para poner en arresto al actor.

Here is the COMPLETE leaked video of @iamraydiaz verbally abusing Angelica. This was NOT an acting exercise like Ray lied about, this is Ray.

Behind all the Instagram and Youtube fame, behind the Hollywood actor persona, THIS IS THE REAL RAY DIAZ. #ArrestRayDiaz @LAPDHQ pic.twitter.com/nE9DObmJpb

— Pescatore🍿 (@JoshPescatore) July 11, 2019