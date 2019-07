Festival "Saca el Diablo": Las postales que nos dejó este evento artistico

El Festival Saca El Diablo 2019 inició desde el medio día de este 13 de julio en la Quinta Lumbisí. Más de 20 artistas distribuidos en los escenarios Saca Todo, Prende Todo y La Chistosa. Cientos de personas se han dado cita para escuchar a sus bandas favoritas de distintos géneros, rock, reggae y rap.

En La Chistosa, José Abedrabbo, Lu Noboa y el Sukitruki compartieron sus rutinas de Stand UP comedy con los asistentes. En las otras dos, varios grupos musicales brindaron una puesta en escena digan de admirarse. Nuevo Bravo, Letelefono, entre otros se presentaron.

También destacan el variado menú de la sección La Comilona y La del área de emprendimientos, con variados productos como agendas, degustaciones, artesanías, joyas, entre otros.

La quinta edición del SED promete reventar de euforia en sus cuatro escenarios: tres dedicados a la mejor mixtura musical latinoamericana durante la noche de inauguración y el día del Festival. El cuarto escenario está dedicado para los stands up comedy que Pancho Viñachi, Monserrat Astudillo y más comediantes presentarán a los fans de Saca El Diablo.

Ecuatorianos:

La música como centro de atracción en el SED no dejará descansar a los asistentes pues se reúnen bandas nacionales que no tenemos el placer de verlas a menudo entre esas Arkabuz, Sal y Mileto, Cadáver Exquisito; y otras agrupaciones que la gente no se cansa nunca de disfrutarlas en vivo como Da Pawn, Ricardo Pita, Alkaloides y más.

Internacionales:

Para los más grandes y amantes del ritmo “fuerte, ardiente y pegajoso”, ORISHAS, los seducirá con rap, hip hop y una selecta fusión de ritmos latinos como “represent” a la banda cubana que debutó en el 2000 desde Francia. Con su sabor caribeño, Rawayana, te pondrá “High” al “mover tu esqueleto” con su reggae directo de Venezuela para tus venas. Desde Brasil llegará Francisco El Hombre, de México viene Silverio, Vaioflow (Arg) y We Are Wolfs (Can).

Las puertas se abrieron a las 11h30 de la mañana, el público disfrutará de 12 horas de música.