El tuit de Cameron Boyce de hace 6 años que hace llorar a sus fans

Descansa en paz. Estarás por siempre en nuestros corazones ❤ Desde pequeño, Cameron Boyce soñaba con poder compartir con el mundo sus extraordinarios talentos como artista. Con tan solo 20 años de edad, Cameron siempre fue impulsado por un fuerte deseo de ayudar a cambiar la vida de las personas a través de su trabajo humanitario. Él era un artista muy talentoso, con una gran sensibilidad humana, y por sobre todo, un dedicado y amado hijo, hermano, nieto y amigo. Expresamos nuestras más profundas condolencias a su familia, compañeros de elenco y colegas, y nos unimos a los millones de fans para lamentar su fallecimiento. Cameron será eternamente recordado.