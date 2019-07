Para el Saca el Diablo 2019 no necesitarás llevar dinero en efectivo

La organización del Festival "Saca el Diablo" se ha encargado de mejorar la experiencia de su público en cada año y esta quinta edición pone al Ecuador en el mapa de los festivales más exitosos del mundo, ya no necesitarás llevar dinero en efectivo con las manillas cashless.

¿Qué son las manillas cashless?

Este año toda transacción del Festival se realizará a través de manillas inteligentes que permiten generar pagos, recargas, accesos, validación, consulta y devoluciones tanto al público, como a los artistas, medios de comunicación y equipo de producción, logística y seguridad.

Saca el Diablo 2019 / Cortesía

Las manillas de tela llevan un chip con tecnología NFC (Near Field Comunication, por sus siglas en inglés) o de comunicación inalámbrica, la cual permite pagar comida, bebidas, compras y transporte al pasar la pulsera por un lector NFC. Además, el chip contiene la información de accesos admitidos para el portador de la manilla.

Como en todas las ediciones de Saca el Diablo, se vincula todo tipo de arte y entretenimiento para el público asistente. En esta edición habrá feria de emprendimiento, de diseño, espacios recreativos y descanso en donde se realizarán talleres de yoga, exposición fotográfica, pintura en vivo, actividades lúdicas para niños y varias sorpresas más. El Beer Garden no solo ofrecerá un solo tipo de cerveza, sino una amplia variedad de marcas.

Cuatro escenarios para 'Sacar al Diablo':

La quinta edición del SED promete reventar de euforia en sus cuatro escenarios: tres dedicados a la mejor mixtura musical latinoamericana durante la noche de inauguración y el día del Festival. El cuarto escenario está dedicado para los stands up comedy que Pancho VIñachi, Monserrat Astudillo y más comediantes presentarán a los fans de Saca El Diablo.

Ecuatorianos:

La música como centro de atracción en el SED no dejará descansar a los asistentes pues se reúnen bandas nacionales que no tenemos el placer de verlas a menudo entre esas Arkabuz, Sal y Mileto, Cadáver Exquisito; y otras agrupaciones que la gente no se cansa nunca de disfrutarlas en vivo como Da Pawn, Ricardo Pita, Alkaloides y más.

Internacionales:

Para los más grandes y amantes del ritmo “fuerte, ardiente y pegajoso”, ORISHAS, los seducirá con rap, hip hop y una selecta fusión de ritmos latinos como “represent” a la banda cubana que debutó en el 2000 desde Francia. Con su sabor caribeño, Rawayana, te pondrá “High” al “mover tu esqueleto” con su reggae directo de Venezuela para tus venas. Desde Brasil llegará Francisco El Hombre, de México viene Silverio, Vaioflow (Arg) y We Are Wolfs (Can).

Las puertas se abrirán a las 11h30 de la mañana, el público disfrutará de 12 horas de música.

Entradas:

Plus:

Acceso para mayores de edad a los 4 escenarios (inauguración y a los 3 del festival), áreas de descanso y recreación, zona de ferias, beer garden, baños, todo con FASTPASS gracias a la pulsera con chip NFC para mayor rapidez en tus ingresos, seguridad y una experiencia de otro planeta.

General:

Acceso a los 3 escenarios, áreas de descanso, zona de ferias, beer garden. El valor de la entrada es de $41.

Los boletos se encuentran a la venta en Buen Plan www.buenplan.com.ec/event/SED2019 y Ticketshow.

Transporte

Los asistentes al SED podrán elegir entre el transporte público, buses propios del Festival, Cabify que ofrece descuentos especiales o el parqueadero para comodidad de quienes prefieran usar su vehículo.

Los buses salen desde el hotel Celina a las 09:00 y tiene el costo de $1.75 por viaje.

