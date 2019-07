Attack on Titan: Fecha de estreno de la temporada final

Este domingo 30 de junio se estrenó el capítulo 59 de Attack on Titan y por fin logramos ver cumplir el sueño de Eren, Mikasa y Armin; el de conocer el mar. Tras una segunda parte de la tercera temporada asombrosa y con varios capítulos como los mejores calificados, incluso superando a Breaking Bad y Game of Thrones, nos han dejado con ganas de más.

Para los fanáticos de Shingeki No Kyojin les mencionamos que un reciente teaser nos menciona que no solo el manga llegará a su final, si no que el anime también lo hará y será el otoño del próximo año. Para ser más específicos esto llegará en septiembre del 2020.

Sin duda el entender el verdadero origen de los titanes, la lucha contra el titán bestia y de la existencia de nueve de estas bestias existentes nos han permitido consolidar a este anime como uno de los mejores actualmente, y porque no de la historia.

Attack on Titan: Final Season Release: Fall 2020 pic.twitter.com/Z3xZlXV0jv — Attack on Titan Wiki (@AoTWiki) June 30, 2019

Para refrescar un poco la memoria de nuestros fanáticos de Attack on Titan, diremos que tras conocer el oscuro pasado del padre de Eren y la guerra que se avecina en la temporada final, los Ymir se unirán e incluirán el poder de la coordenada para acabar con este problema de tipo racial.

Hasta el momento hemos podido apreciar al titán femenino, acorazado, colosal, bestia, de ataque y quedan cuatro aún por ver, ¿serán que están en poder de los Marley?, además la duda de quien guiará esta batalla será la duda que se deberá solucionar, ya que el titán bestia es el verdadero heredero de sangre real, más no Eren.

"Pensaba que pasando el mar estaría la esperanza, pero lo que verdad existe es el verdadero enemigo". fueron las últimas palabras de Eren con lo cuales acabó la tercera temporada.

Siga leyendo

Netflix estrenó el anime de culto de los 90 "Neon Genesis Evangelion" El anime de culto de los años 90, "Neon Genesis Evangelion" regresa a la pantalla chica, Netflix lo lanzó en su plataforma.