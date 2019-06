Karol G comparte en su Instagram parte de lo que realiza en sus actividades como artista. También publica contenido más personal para que sus más de 18 millones de seguidores en la red social sepan más de ella.

Esta vez, la 'bebecita' escribió una reflexión que casi alcanza el millón de 'Me Gusta'. "12:07 A.M. Me pregunto constantemente si mis esfuerzos y sacrificios son suficientes".

Agregó la colombiana que "suelo ser injusta y egoísta conmigo y muchas veces me presiono demasiado viendo más lo que me falta por lograr. Es bueno tomar pausas para agradecer también lo que se ha conseguido", se lee en el post.

Karol G y su reflexión en Instagram que alcanzó el millón de "Me Gusta" / Captura de pantalla

El escrito estuvo acompañado de una foto de Karol en la que se le ve sentada en el suelo de un gimnasio. A la artista se le ve relajada, reflexiva y al natural.

Recientemente, Karol compartió un video anunciando que es parte de una campaña de una reconocida marca de cosméticos estadounidense. Además, por otro lado, cantó en los premios MTV MIAW 2019.

Sin duda, Karol está en uno de sus mejores momentos artísticos. Ella, a parte, es la voz de la canción oficial de la Copa América Brasil 'Vibra Continente'. En el show de apertura ella se presentó en el estadio junto con su compañero Léo Santana.

Karol G en la ceremonia inaugural de la Copa América 2019 / AP

Lea también:

La foto inédita de Karol G que no hubieras imaginado ¡Luce demasiado sensual! Mira aquí la foto.

Anuel AA celebró a su hijo con Karol G y reveló errores del pasado Esta fue la fuerte revelación que hizo el cantante.

Video relacionado