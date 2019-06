La chica del clima más linda': Yanet García y su 'sensual' foto con la que festeja el amor

Definitivamente Yanet Gracía, 'la chica del clima más linda', está más enamorada que nunca. Esta vez compartió una foto junto con su novio que superó los 300 mil corazoncitos.

En la imagen se le ve a García sobre la espalda de su amado, Lewis Howes. La linda parejita aparece en la Pirámide del Sol, edificación más grande de Teotihuacan. A esta imagen, Howes respondió con un "Te Amo".

Yanet García y su novio / Instagram

Estas muestras de amor se dan a pocos meses que la pareja comenzara a salir. Todo inició el 18 de febrero, cuando la conductora publicó una fotografía en la playa.

Sin duda, 'la chica del clima más linda' no duda en demostrarle su amor en redes sociales. Recordemos que no hace mucho, la presentadora oficializó su romance con el ex jugador de fútbol americano.

