Selena Gomez y su error de vestuario que le hizo mostrar parte íntima

Selena Gomez no deja de sonar en las redes sociales. Constantemente se revelan fotos de ella por más que la cantante trata de alejarse del mundo del internet. Esta vez, incluso se difundió una imagen donde su vestuario le hizo una mala pasada.

No ha pasado mucho de lo que la actriz tomó una decisión en su vida. Ella eliminó la aplicación de Instagram de su celular. Pues necesitaba estar más tranquila sin estar pendiente de las redes ni los malos comentarios. Pero sus fanáticos no aceptaron esto de la mejor manera y no han dejado de revelar fotos nunca antes vistas.



Justamente, hace poco se acaba de difundir una foto de la famosa. Ahí luce muy sexy, pero un error se hizo evidente. Se trata de una imagen donde ella lleva un vestido negro que dejó ver su parte íntima. En un tipo abrigo que tiene botones y al parecer uno se desató.

Este pequeño error le jugó una mala pasada y mostró su ropa interior color nude. Fuera del pequeño inconveniente, ella luce un rostro hermoso y un escote muy sensual.

Un problemita de vestuario puede ocurrirle a cualquiera. Sin embargo, ella no dejó de lucir impactante.

