La foto inédita de Karol G que no hubieras imaginado ¡Karol GLuce demasiado sensual!

Las fotos de Karol G en su mayoría de veces son tendencia. Ella acostumbra a salir espectacular y así la hemos visto en repetidas ocasiones en la actualidad. Sin embargo, ahora se ha filtrado una imagen inédita que dejó a más de uno con la boca abierta.

A través de internet circuló una foto de la colombiana. En ella se ve a la cantante luciendo espectacular y realmente sensual. Pero esta foto nunca antes difundida le ha provocado halagos y críticas a la cantante.





Se trata de una foto donde se la ve a ella con un terno de baño rojo. Pero no es cualquier bikini, es uno rojo sensual lleno de cortes que permite apreciar las curvas de la colombiana.

Y no solo su cuerpazo se aprecia en la imagen, sino también su cabello largo y rubio. Claro, la cuestión en ese momento es que se trata de sus extensiones. Ante ello, varios usuarios han señalado que debería poner en prioridad su comodidad y no su belleza. Esto debido a que ella está en una playa y se puede maltratar su look.

Sin embargo, más ha recibido halagos por su belleza y sensualidad. ¿Tú qué opinas?

