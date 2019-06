Una mujer denunció el maltrato que recibió en la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio

El pasado 15 de junio Sergio Ramos y Pilar Rubio contrajeron matrimonio, pero detrás de esa maravillosa boda una mujer denunció el pésimo trato que recibió ella y sus compañeros por los organizadores.

La mujer no quiso revelar su identidad para no tener problemas con las personas que organizaron la boda, pero sí realizó varias declaraciones que no se pudieron presenciar detrás de la mágica boda de estos dos famosos.

En las quejas mencionó que tenían transporte para movilizarse a la alejada finca en Sevilla por parte de los organizadores, pero al final ellos tuvieron que arreglárselas por sí mismos para llegar.

A su vez, el pago fue tan bajo que no era lo que se les había prometido, les pegaron 10 euros la hora (11,32 dólares).

No obstante, los organizadores del evento les obligaron a firmar un documento que les penalizaría con 100.000 euros de multa (113.000 dólares) si se llegaban a ver o filtrar imágenes de la boda en internet.

Por otro lado, a todas las personas contratadas se las puso en una misma carpa, ya sean hombres o mujeres y les tocó cambiarse en ese mismo lugar; irrumpiendo con la privacidad de los trabajadores.

De igual manera, no podían hablar ni sonreír durante todo el día, tampoco se les permitió comer a la hora indicada, sino que recién a las 03:00 am y con las sobras de los invitados se les dejó comer.

Sin embargo, la mujer aseguró que todo el mal momento que pasaron en la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio no fue culpa de ellos, sino de los organizadores ya que si hubiera estado en su conocimiento, no hubiesen permitido tal trato inhumano.

