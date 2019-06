Netflix estrenó el anime de culto de los 90 "Neon Genesis Evangelion"

"Neon Genesis Evangelion" es una obra creada por Hideaki Anno, considerada uno de los mejores animes de la historia y ahora ya puedes disfrutarlo en Netflix.

La historia está ambientada en el futuro, 15 años desde que la humanidad se contactó con los seres denominados "Ángeles", monstruos que solo llevan ese nombre ya que ellos fueron los encargos de aniquilar a la mitad de la humanidad en el "Segundo Impacto".

Ese fue el detonante para que la empresa NERV, construya una serie de máquinas biomecánicas denominadas "Evangelion", las cuales se enfrentan a los "Ángeles" para que la humanidad no se extinga y poder erradicarlos del planeta.

El famoso anime fue emitido en el año 1995, teniendo 26 capítulos que cuentan toda la historia, el último episodio que salió fue en marzo del año 1997.

Además, tiene dos películas de nombre "Death and Rebirth" y "The End of Evangelion" que complementan la serie y los huecos argumentales.

La plataforma de Netflix, lanzó este viernes 21 los 26 capítulos y las dos películas para que los amantes del anime se deleiten con esta joya y los que ya lo vieron, recuerden su infancia con esta emblemática historia.

Sin embargo, una de las quejas de los clientes del servicio, es que el doblaje del anime no es el original que tuvo en los años 90 y eso les causa molestias al verla con los diálogos nuevos.

No obstante, hay quienes aseguran que las voces no son un factor para dejar de lado a esta obra maestra que revolucionó el mundo y la producción de anime en Japón.

