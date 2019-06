María Fernanda Pérez revela que está embarazada

La cantante y actriz ecuatoriana María Fernanda Pérez reveló en En Contacto, que está embarazada. Pérez indicó que lleva 10 semanas de gestación y se mostró emocionada por la noticia.

"No me lo imaginaba, no lo estaba buscando. Estaba bastante enfermita desde hace un mes, fui al médico y tras la revisión, me enteré de esta noticia", dijo Pérez.

María Fernanda indicó que se reservará el nombre del papá, porque no será el protagonista de una polémica. Dijo que quiere mantenerlo lejos de las críticas que pueden existir al no estar casada y no tener una relación que sea conocida por el público.

Además, envió un mensaje a las personas que están en su condición y les recomendó que disfruten de sus embarazos.

María Fernanda compartió la historia de cómo se enteró de la noticia y mostró el eco donde se pudo observar a su primogénito.

