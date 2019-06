Fox Premium: Oferta de entretenimiento sin límites y desde múltiples dispositivos

Fox Premium es una de las propuestas de entretenimiento más completas en Latinoamérica. Está compuesta por siete canales en formatos SD y HD, diseñados para ofrecer entretenimiento de calidad con contenidos exclusivos y un amplio catálogo de series, películas y deportes en vivo para disfrutar en cualquier momento y lugar, desde múltiples dispositivos.

Entre la gama de canales disponibles a través del servicio de televisión paga y en la web, se puede encontrar: Fox Premium Series, Fox Premium Family, Fox Premium Cinema, Fox Premium, Fox Premium Comedy, Fox Premium Movies y Fox Premium Action. Cada uno con una oferta de películas, series, shows y eventos en vivo, únicos.

FOX PREMIUM, EN PELÍCULAS Y SERIES

El contenido que ofrece Fox Premium incluye películas, series, shows y especiales temáticos ideales para todos los gustos y toda la familia.

Además, la oferta para los fanáticos de los deportes de contacto y el deporte tuerca es la más completa, pues gracias a Fox Premium Action, con una programación exclusiva de eventos en vivo de la WWE y toda la Fórmula 1 los fans pueden tener las mejoras carreras y encuentros.

Entre los títulos más destacados y exclusivos de Fox Premium están series como The Walking Dead, Homeland, Harlots, The Passage, Condor, The Enemy Within, Atlanta, POSE, Mayans MC, Britannia, Trust, entre otras.

Mientras que, en materia de películas, cada mes ofrecen los mejores títulos del cine 'hollywoodense', así como películas clásicas, lo mejor en películas de acción, drama y películas para toda la familia e infantiles.

CONTENIDOS VARIADOS

Fox Premium, mediante su gama de canales, busca acercarse a toda la familia con contenidos variados, para satisfacer las demandas del mercado cambiante que busca variedad y la posibilidad que ver cuando y donde sea.

Fox Premium cuenta con su plataforma virtual y aplicación donde también pueden conectarse los usuarios.

