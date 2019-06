¿Cuáles son los estrenos de Netflix para julio?

Ya se acerca julio y los usuarios de Netflix esperan con ansias las novedades. Pues traemos buenas noticias. La plataforma ya reveló parte de los estrenos para este mes.

Entre las novedades se destacan la tercera temporada de El Chapo. Además hay comedias como in Cars Getting Coffee. También llegan películas como la de Warcraft, La noche del demonio, Reporteras en Guerra y Pixeles de Adam Sandler, entre otras.+

A continuación te dejamos la lista completa de las novedades:

PELÍCULAS

La noche del demonio: Capítulo 3 (2 de julio)

De caza con papá (6 de julio)

Bajo la piel de lobo (6 de julio)

Atrapado en los noventa (7 de julio)

Reporteras en guerra (10 de julio)

El final de todo (13 de julio)

Warcraft: El primer encuentro de dos mundos (14 de julio)

El club de los buenos infieles (19 de julio)

El aviso (24 de julio)

Extinción (27 de julio)

Buenos vecinos 2 (27 de julio)

Pixeles (28 de julio)

The End of the Tour (31 de julio)

Ricki and the Flash: Entre la fama y la familia (31 de julio)

SERIES

The Comedy Lineup (3 de julio)

Chicas buenas (3 de julio)

Anne with an E: Temporada 2 (6 de julio)

Comedians in Cars Getting Coffee: Recién hecho – 2018 (6 de julio)

¡Samantha! (6 de julio)

Juegos sagrados (6 de julio)

Sugar Rush (13 de julio)

Archer: Temporada 9 (13 de julio)

El show de Joel McHale con Joel McHale: Parte 2 (15 de julio)

El interior es lo que cuenta (20 de julio)

Jimmy: The True Story of a True Idiot (20 de julio)

Final Space (20 de julio)

La Trêve (20 de julio)

Orange Is the New Black: Temporada 6 (27 de julio)

Roma: Imperio de sangre (27 de julio)

Bienvenidos a la familia (27 de julio)

Bates Motel: Temporada 5 (30 de julio)

El Chapo: Temporada 3 (Fecha todavía no anunciada)

DOCUMENTALES

Inside the World’s Toughest Prisons: Temporada 2 (6 de julio)

First Team: Juventus: Parte B (6 de julio)

Somebody Feed Phil: El segundo plato (6 de julio)

100 días de soledad (6 de julio)

Capos de la droga: Temporada 2 (10 de julio)

El otro turismo (20 de julio)

Last Chance U: La vida después de EMCC (20 de julio)

Salud a la venta (27 de julio)

INFANTILES

A rienda suelta: Temporada 2 (6 de julio)

Las épicas aventuras del Capitán Calzoncillos (13 de julio)

Pato, pato, ganso (20 de julio)

Home: Las aventuras de Tip y Oh: Temporada 4 (20 de julio)

Luna Petunia: De vuelta en Amazia: Temporada 2 (20 de julio)

La peor bruja: Temporada 2 (27 de julio)

Cupcake y Dino: Servicios generales (27 de julio)

