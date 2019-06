Avengers Endgame triunfa en los MTV Movie & TV Awards

Avengers Endgame triunfó como mejor película en los premios MTV Movie & TV Awards. Aunque la gala se celebró el sábado en California, (EE.UU.) MTV no emitió hasta este lunes una ceremonia.

Endgame, que con 2.743 millones de dólares es el segundo filme más taquillero de la historia, se llevó el galardón a la mejor película. También arrasó con los reconocimientos al mejor héroe para Robert Downey Jr. (Iron Man) y mejor villano para Josh Brolin (Thanos).

Marvel´s Avengers / Internet

Los MTV Movie & TV Awards son unos premios muy desenfadados, que reconocen categorías como mejor beso o mejor lucha, y, además, una de sus singularidades es que no distinguen entre hombres y mujeres en sus apartados de actuación.

La forma de sus premios también es muy original ya que se trata de unos trofeos dorados con forma de envase de palomitas.

Entre las distinciones de los MTV Movie & TV Awards también figuraron el premio al mejor documental para "Surviving R. Kelly", el galardón a la mejor actuación cómica para Daniel Levy ("Schitt's Creek") o el reconocimiento al mejor beso para Noah Centineo & Lana Condor ("To All the Boys I've Loved Before").

Asimismo, el palmarés también incluyó a Captain Marvel vs. Minn-Erva como mejor pelea por la película "Captain Marvel".

Capitana Marvel / Internet

Con información de EFE

