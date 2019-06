Attack on Titan: Te explicamos el origen de los titanes

El último capítulo de Attack on Titan se dio este domingo y reveló las preguntas más grandes de toda la trama de esta serie de anime. Es necesario mencionar que si aún no has visto este episodio o peor aún la segunda parte de la tercera temporada es mejor que pares por que esto es una alerta de spoiler.

El episodio 56 muestra como Eren, Mikasa, Levi y Hange llegan al sótano oculto del padre del protagonista de la serie y portador de la coordenada de los titanes, esta habilidad permite controlar a los titanes a su voluntad, al menos así lo pensábamos.

El capítulo 57 “Aquel día” narra la vida del padre de Eren, el origen del titán bestia, el fin de las tres murallas y lo más importante la guerra entre humanos y titanes. Primero mencionamos que existe humanidad fuera de las murallas y en verdad las murallas no es para protegerse de los titanes, su verdadera función es hacer de prisión.

Dos naciones están en guerra y son las de Marley y Eldia. El primero de estos es el país dominante y mantiene a los Eldianos en zonas de internamiento, tal como vivían los judíos. Además , son llamados demonios por la gente en las calles; un conflicto racial.

Hace 1820 años, Ymir Fritz hizo un pacto con el Demonio de la Tierra y así consiguió los poderes sobrenaturales de los titanes cambiantes y así nació el pueblo Eldiano. Lo que sucedió después fue una limpieza étnica por 1700 años.

Tras la tiranía del Rey Fritz, el gobierno de Marley lograron robar el poder de 7 de los 9 titanes y tras la victoria de Marley, miles de sus pobladores (sangre de Fritz) sean desterrados a la isla llamada Paradis.

Pero la verdad es que Los Fritz usaron este poder para traer riqueza y progreso al mundo, luego se ve que el que lleva el poder del titán bestia es el primer hijo de Greisha y sería el hermanastro de Eren.

El titán que devoró a la madre de Eren es ni más ni menos que la primera mujer de Grisha que fue sentencia da a transformarse en titán y fue abandonada en la isla Paradis. El próximo episodio lleva el título de la serie y se estima que un gran conflicto se desarrolle al final de este gran anime.

