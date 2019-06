Se anuncia precuela de Los Juegos del Hambre

Los fans de "Los Juegos del Hambre" pueden emocionarse ahora con la nueva noticia. La saga protagonizada por Katniss Everdeen va a ganar un nuevo capítulo. El anuncio fue hecho el lunes por la editorial Scholastic, responsable de publicar los títulos de Suzanne Colins en Estados Unidos.

Sin embargo, la nueva historia no contará con la presencia de Katniss o Peeta. Esto es porque el nuevo libro será un pretexto a la trilogía, 64 años antes del primer libro. Es decir, sólo diez años después del inicio de los partidos y aún al inicio de Panem.

El nuevo libro llega a las librerías de Estados Unidos en mayo de 2020. Aún no hay información sobre cuándo será lanzado. En varios países ya ha resaltado la noticia, pero se esperan fechas para cada lugar.

Exciting news, Hunger Games fans: A prequel novel set 64 years before the events of The Hunger Games is coming May 2020! Read more here: https://t.co/nA7wAYX4Fz pic.twitter.com/3JdeCTcAQp

— Scholastic (@Scholastic) June 17, 2019