Sebastián Yatra y Tini Stoessel, más enamorados que nunca

Desde que se confirmó que Sebastián Yatra Tini Stoessel tiene una relación amorosa, se les ha visto en redes sociales destilando 'puro love'.

Esta vez, el colombiano compartió un video en el que se le ve a la linda parejita abrazados y dándose besitos. De fondo se escucha la espectacular pieza musical de 'Fallin' All In You' de Shawn Mendes.

Este es el video

El corto video supera las cuatro millones de reproducciones y ha recibido cientos de comentarios positivos. Incluso, sus colegas de la industria le dejaron sus opiniones y felicitaciones.

Días atrás se viralizaron imágenes de ellos viajando desde Miami a Argentina. Unos pasajeros les sacaron unas fotos en el avión. La cantante argentina ya le había confirmado a Dani Ambrosino, del programa Intrusos, su noviazgo con el colombiano.

"Eso es algo nuestro. Estamos muy bien. Yo lo quiero mucho", confirmó Tini.

Tini confirma su noviazgo con Sebastian Yatra / Internet

Justo esa noche, los cantantes subieron fotos a punto de darse un beso. Luego de la confirmación, las redes estallaron. Los nombres de ambos se convirtieron en tendencia. Cantantes como Mau y Ricky, Jimena Barón y Candelaria Tinelli se alegraron por la noticia.

En el 2018, los artistas lanzaron "Quiero volver" y el último fue "Cristina" donde en el video aparecen besándose.

¡Qué viva el amor!

