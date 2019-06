¿Avengers Endgame en los Oscar? La fuerte respuesta de un miembro de la Academia

El público y los fanáticos sugieren a Avengers Endgame en los Oscar. Ó que la película debería llevarse la estatuilla a Mejor Actor para Robert Downey Jr. o Mejor Película. Sin embargo, puede que el jurado de Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas no piense lo mismo.

Esta academia se encarga de la premiación de los Oscar. Al respecto, uno de sus miembros fue duro con su respuesta al ser consultado si el filme de Marvel Studios merece una nominación. Que es la segunda película más taquillera de la historia con 2.731 millones de dólares de recaudación en todo el mundo.

"Simplemente no hay manera en este mundo de que alguna vez vote por algo con la palabra Avengers en el título. Como mucha gente en la Academia, no respeto lo que se hace solo por dinero". Así dijo el miembro de la Academia a The Hollywood Reporter.