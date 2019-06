'La chica del clima más linda': Las muestras de amor del novio de Yanet García en Instagram

El novio de Yanet García, 'la chica del clima más linda' no duda en demostrarle su amor en redes sociales. Recordemos que no hace mucho, la presentadora oficializó su romance con el ex jugador de fútbol americano Lewis Howes.

La foto inédita ‘muy sensual’ de Yanet García desde el balcón de su casa Se ha viralizado una foto inédita de Yanet García con un panty de hilo en el balcón de su casa que ha vuelto locos a sus seguidores.

Ahora, Howes le respondió en redes de la misma forma y demostró que también está muy enamorado. Yanet, integrante del programa 'Hoy' de Televisa compartió un selfie enviando un beso. En la imagen, la presentadora etiquetó a su amado, quien también la colocó en sus historias con emojis de corazón y carita enamorada.

Captura de pantalla / Captura de pantalla

En otra gráfica se le ve a la pareja abrazada y feliz. "Ella trae mucha alegría y paz a mi vida", escribió Howes en la fotografía.

Captura de pantalla / Instagram

García, por su lado, difundió una imagen en los brazos de su amado con la siguiente descripción:

"Los planes de Dios son perfectos. El mejor tipo de amor llega cuando menos lo esperas. Este amor es tan hermoso; estoy muy feliz de estar con este hombre increíble", escribió.

Estas muestras de amor se dan a pocos meses que la pareja comenzara a salir. Todo comenzó el 18 de febrero, cuando la conductora publicó una fotografía en la playa.

Video relacionado