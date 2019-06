Difunden video de Selena Gomez bailando el merengue "Culikitaca ti, culikitaca ta"

Selena Gomez demostró que su vena latina corre por sus venas. Ahora se ha difundido un video de la cantante bailando merengue. Nada más y nada menos que el "Culikitaca ti, culikitaca ta".

Selena estaba en AMP Radio. Justamente en un programa de radio en Los Ángeles, enfocado a la comunidad latina en Estados Unidos. También estaba su colega Mariah Carey. A ambas las invitaron a bailar y no dudaron un segundo en mover las caderas bajo el rimo del merenguero dominicano, Toño Rosario.

El video fue compartido por una cuenta de Twitter de fans de Selena. Al momento de esta publicación, el clip ha superado las 300 mil reproducciones.

En el ojo del huracán

Selena está en el ojo del huracán ya que cientos de internautas han comentado sobre su aspecto físico. Esto luego de que se la viera en la playa luciendo un bikini y recibió críticas por su figura.

Pese a su criticada figura y ataques constantes, la cantante se ha mostrado feliz en varias de las fotografías que sube en sus cuentas oficiales.

La cantante y actriz de 26 años sigue soltera y aseguran que no tiene ningún apuro en volver a entablar relaciones otro famoso. Se la ha estado vinculando con Zac Efron y suenan nombres de los ex integrantes de One Direction en una posible lista de pretendientes.