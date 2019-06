Avengers EndGame: Revelan primera imagen de serie de Loki

Una nueva imagen nos ha dado el primer vistazo de Marvel's Loki de Disney+. Serie que estará protagonizado por Tom Hiddleston, ya que su logo y arte conceptual ya fueron revelados.

Esta imagen fue tomada durante la presentación del The Walt Disney Company Investor Day 2019 en abril de y muestra a Kevin Feige presentando el primer vistazo de la serie, el cual no había sido mostrado al público hast ahora.

El arte conceptual muestra a Loki caminando en la calle de una ciudad y una marquesina de cine claramente muestra a Jaws (Tiburón, en español), dando a entender que al menos unas partes de este nuevo proyecto se llevarán a cabo en 1975.

Ha habido rumores y especulaciones de que esta nueva serie, especialmente después de cierto suceso que pasó en Avengers: Endgame y la confirmación de que este nuevo show afectará directamente al MCU.

Este título de Loki sólo es uno de los muchos que llegarán al servicio de streaming, incluyendo WandaVision protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany, The Falcon and The Winter Soldier con Anthony Mackie y Sebastian Stan, una producción basada en Cassian Andor y K-250 de Rogue One: A Star Wars Story y The Mandalorian de Jon Favreau.

