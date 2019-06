Marvel: Los villanos que saldrían en la escena post crédito de Spiderman Lejos de Casa

Spiderman Lejos de Casa se caracteriza por ser la ultima película de la fase 3 de Marvel. Tras la muerte de Iron Man la torre de los vengadores ha quedado a merced de un nuevo propietario y este seria Norman Osborn.

Es verdad que la cinta se centrará en el multiverso y la aparición de los elementales y Mysterio, pero lo principal es ver que tipos de personajes se trataran de incorporar a este universo y más aun con la propiedad de los 4 fantásticos y los X-Men a cargo de Disney.

Una seguidora de Marvel y usuaria de Twitter mencionó que ya ha visto la película a estrenarse en julio y mencionó que se trataría la escena post créditos, así que es necesario mencionar una alerta de spóiler.

En dicha secuencia de Far From Home veríamos reunidos a los Sinister Six: con el Mysterio de Jake Gyllenhaal, el Buitre de Michael Keaton, junto a Chameleon, Scorpion y Shocker.

De la misma manera veremos varios guiños a las próximas producciones que se verán después de la guerra del infinito. Será que preguntas cómo ¿cuándo aparecerán los mutantes? ¿qué pasó con Loki? y ¿cuándo aparecerán los "Eternals"? se responderán.

