Se filtra la lista de películas de la Fase 4 de Marvel antes de la Comic Con

Después de ver Avengers Endgame, todos los fans del UCM se han preguntado qué vendrá después, es decir que películas veremos en la Fase 4 de Marvel. En un momento dijimos que íbamos a saber el nombre de los filmes en la Comic Con de este verano pero hoy se filtró el listado de películas gracias a un usuario de Twitter.

Se trata de @RogerWardel, quien describió todos los detalles concretos para Avengers: Engame, que cuando lo hizo nadie le tomó importancia porque eran publicaciones poco relevantes para el desarrollo de la película. Pero cuando todos vimos el filme, nos dimos cuenta que era una información muy valiosa.

Nuevamente este usuario reveló la lista de las películas para la Fase 4 de los superhéroes en su portal Gamefaqs. Como decíamos las películas se iban a revelar el próximo 18 de julio en la Comic Con de San Diego al mando de Kevin Feige, productor de Marvel.

Las películas son más de los que se esperaban:

1. Black Widow

2. The Eternals

3. Black Panther 2

4. Shang-Chi

5. Doctor Strange 2

6. Guardians of the Galaxy Vol. 3

7. Nova

8. Thor 4

9. Ant-Man 3

10. Captain Marvel 2

11. New Avengers

12. Young Avengers

13. Dark Avengers

Rocket's creator is the High Evolutionary, Drax is in for a big surprise when he discovers his daughter is alive. Rocket also gets a love interest in the form of Lylla. Nebula and Star Lord will grow into closer friends.

Los primeros nombres de la lista ya los sabíamos por filtraciones de diferentes fuentes. Pero la segunda parte, de verdad es inesperada. Nos encontramos con nombres inesperados como Thor 4, Capitana Marvel 2 y una nueva trilogía de los Avengers

Se supone que Kevin Feige y compañía mostrarían algún adelanto de todo esto en la próxima Comic Con de San Diego. Programada a realizarse el 18 de julio.

There are no plans to add Deadpool in an MCU Spider-Man 3, but Sony desperately wants Tom Hardy's Venom in this movie. Deadpool had his own movies but never showed up in the main X-Men films, it will be the same for the MCU.

— Roger Wardell (@RogerWardell) May 27, 2019