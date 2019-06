Keanu Reeves, actor de John Wick, podría sumarse al Universo de Marvel

John Wick: Chapter 3 – Parabellum ingresó 11,1 millones de dólares en la taquilla estadounidense. Keanu Reeves repite como actor principal de la tercera entrega de esta saga. Tras el éxito, ahora se ha conocido que el canadiense podría estar en negociaciones con el Universo de Marvel.

El sitio MCU Cosmic reseñó que una fuente les indicado que Keanu Reeves está en negociaciones para integrarse al elenco de The Eternals. Sin embargo señalaron que aún no firmado así que de momento no hay nada seguro.



Al parecer, Reeves es uno de los favoritos para interpretar a uno de los personajes centrales de The Eternals. Es así como Keanu podría ser el nuevo villano en la fase 4 de Marvel. Hasta el momento tampoco se confirma qué personaje interpretaría.No es la primera vez que Reeves está en conversaciones con Marvel. En principio iba a ser elegido para interpretar a Yon-Rogg en Capitana Marvel. Pero rechazó el papel por incompatibilidad con el rodaje de John Wick 3.

