Nickelodeon anuncia el regreso de Bob Esponja ¡como nunca lo hemos visto!

Bob Esponja podría regresar a la pantalla chica con la historia no contada del personaje infantil. Según Deadline, Nickelodeon dio luz verde a un spinoff de Bob Esponja, el cual empezará 10 años antes de la trama conocida, durante un campamento de verano.

El portal señala que veremos a Bob y sus amigos armando fogatas bajo el agua, atrapando medusas, y nadando en el Lago Yuckymuck en lo que se describe como "el campamento más loco en el bosque de algas".

El proyecto, bajo el título tentativo de Kamp Koral, estará compuesto por 13 episodios y el estilo de animación será CG (generado por computadora).

Bob Esponja tuvo una larga vida de 12 temporadas y dos películas, con una planeada para 2020. El estilo de animación en la película más reciente, The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water, es el que se presume tendrá esta nueva serie.

Esta serie nos mostrará aspectos de la vida de un joven Bob antes de la locura que es trabajar en un restaurante de hamburguesas y vivir en una piña. Ojalá nos muestre si Patricio y él realmente han sido amigos desde niños y el origen de algunos de sus pasatiempos más conocidos. Quién sabe, tal vez también sepamos si Gary llegó a su vida desde pequeño o cuando inició su vida de "adulto" (¿qué es un adulto, cierto?).

Con información de IGN