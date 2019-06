Foto: El extravagante outfit de Thalía que acaparó los 'likes' en Instagram

View this post on Instagram

Para todos aquellos que sienten el síndrome del hada mayor🧚🏻‍♀️ Porque somos etéreas,porque somos volátiles,porque somos TODO! Hada de la foresta infantil que nunca quiere crecer,y que vive en neverland🧚🏻‍♀️🧝🏼‍♀️🧚🏼‍♂️ #ElSíndromeDeElhada volátil y fun🤪😂👏🏼