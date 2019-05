Se difunde video de Greeicy Rendón cantando a sus 13 años ¿Así lucía?

View this post on Instagram

13 años ♥️ Ver esto….. me trae demasiadoooos recuerdos y sensaciones. Me siento orgullosa de mi, pienso en toda la evolución, también siento un poco de vergüenza porque como artista que se respete me doy mucho palo a mi misma; pero ver esto me hace ser consciente de la evolución y consciente de que el crecimiento nunca tiene fin… Gracias a la vida que me ha dado tanto y gracias a Dios que me ha dado la fuerza y me ha guiado de la mejor manera 🙏🏼 #tbt (ahí cantaba peor de lo que canto ahora😂 pero me anima saber que seguiré evolucionando)